Зеленский впервые объяснил, почему его личная встреча с Путиным невозможна

Киев, 10 октября. Президент Украины Владимир Зеленский впервые объяснил журналистам, почему его личная встреча с лидером России Владимиром Путиным невозможна.

«Об этом никто не говорит, потому что все против», — заявил политик в эфире местного телеканала 112.ua

Правда, он не уточнил, кто именно так сопротивляется его очной встрече с президентом РФ. Сейчас, по словам Зеленского, личный контакт с Путиным планируется только на международном уровне в «нормандском формате». Дату форума согласовывают Москва и Берлин.

«Я действительно очень благодарен нашим западным партнерам, что у нас хотя бы он есть», — добавил Зеленский.

При этом Зеленский напомнил, что Киев и Москва в последнее время делают шаги навстречу друг другу. Большим успехом, по его словам, стал обмен заключенными, а также решение о разведении войск в Донбассе, достигнутое участниками контактной группы в Минске.

Но личная встреча с Путиным, как подчеркнул Зеленский, «должна быть, если мы хотим закончить войну».

«Мы должны встречаться, чтобы показать людям, что есть прогресс», — заключил он.

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», последний раз Путин и Зеленский поговорили по телефону после обмена пленными. В пресс-службе Кремля тогда сообщили, что стороны коснулись вопроса возможного саммита «нормандской четверки». Путин отметил, что подготовку к встрече надо продолжать, «чтобы встреча в этом формате помогла выполнить имеющиеся договоренности, в частности минский комплекс мер». Лидеры стран также договорились о дальнейших контактах.

Сегодня официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Ангела Меркель и Зеленский обсудили возможность встречи в «нормандском формате» и сошлись во мнении, что все условия для проведения саммита выполнены.

Однако в Донецкой Народной республике считают иначе. Так, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев саботирует разведение сил в районе Петровского в Донбассе и тем самым ставит под угрозу саммит «нормандской четверки».