Турецкая армия атаковала позиции курдов в Хасаке и Ракке

Дамаск, 11 октября. Турецкая армия начала военную операцию против поддерживаемых США так называемых «Демократических сил Сирии», состоящих преимущественно из курдов, позиции которых расположены в сирийских провинциях Хасака и Ракка. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Турецкие военные самолеты уже нацелились на ряд позиций «Демократических сил Сирии» в городе Рас-аль-Айн и его окрестностях в северо-западной части Хасаки, сообщает наш источник.

Кроме того, накануне турецкая артиллерия обстреляла ряд позиций курдского ополчения в деревнях Асадия, Бир Ноух, Мушаррафа и Хирбат аль-Банат. Турецкие обстрелы также провели в городах Айн-Исса и Тель-Абьяд в северной части провинции Ракка.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что турецкая армия начала свое вторжение на север Сирии с целью выбить проамериканских курдов и установить «зону безопасности» в соответствии с масштабным планом, о котором президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил на Генассамблее ООН. Третья масштабная операция турецких войск получила название «Барыш пынары» («Источник мира» — прим. ред.). Операция началась вчера — турецкие силы объявили, что переходят границу не дожидаясь отхода американских войск, чтобы не допустить скопления курдских отрядов в приграничной зоне.

Сирийский МИД самым решительным образом осудил агрессивные намерения турецкого режима и наращивание военной мощи на сирийской границе, подчеркнув, что это является вопиющим нарушением международного права. МИД САР подтвердил свою решимость противостоять турецкой агрессии всеми законными средствами.

Официальный источник в министерстве иностранных дел заявил, что агрессивное поведение режима Эрдогана ясно показывает турецкие экспансионистские амбиции в Сирийской Арабской Республике и не может быть оправдано ни под каким предлогом.