Назван топ-5 главных разлучниц российского шоу-бизнеса

Москва, 10 октября. Журналисты назвали пятерку знаменитостей, которые увели мужчин из отношений, не испугавшись никаких преград в борьбе за любовь.

Топ-5 разлучниц российского шоу-бизнеса открывает певица и телеведущая Ольга Бузова. Девушка увлеклась футболистом Дмитрием Тарасовым, который в тот момент был женат на Оксане Пономаренко.

Спортсмен разорвал отношения с женой и ушел к Бузовой. Пара несколько лет была счастлива в браке, но в 2016 году союз Бузова — Тарасов распался.

Певица Анна Седокова еще одна звезда, которая пыталась построить личное счастье на чужом «горе». Бывшая солистка «ВИА Гры» «приударила» за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который был женат и растил сына. Жена спортсмена, узнав об изменах супруга, всяческим образом пыталась сохранить отношения, но, как стало известно прессе, Тимма выбрал Седокова.

Актриса Кристина Асмус покорила сердце юмориста и резидента Comedy Club Гарика Харламова. Супруга Харламова Юлия Лещенко призналась, что с мужем они «разъехались», но она надеялась, что они вновь сойдутся.

Лещенко пыталась помешать Харламову и Асмус построить романтические отношения. Даже когда знаменитости зарегистрировали брак, Лещенко смогла доказать, что с ней Харламов не развелся. Однако несмотря на попытки жены юмориста сохранить отношения, Харламов ушел к звезде «Интернов».

Музыкального продюсера Константина Меладзе покорила певица Вера Брежнева в то время, когда она была участницей коллектива «ВИА Гра». По слухам, Брежнева и Меладзе закрутили роман, когда оба находились в отношениях. Спустя несколько лет Меладзе развелся со своей женой и официально оформил отношения с 37-летней певицей.

Модель Анастасия Решетова, как многие считают, увела рэпера Тимати у другой модели Алены Шишковой. Поговаривают, что пока Шишкова находилась с новорожденной дочерью за границей, хип-хоп-исполнитель крутил роман с первой вице-мисс Россия. Узнав об измене возлюбленного, Шишкова разорвала отношения с рэпером.