Онищенко назвал полезной идею Минздрава о привлечении врачей-мигрантов

Москва, 10 октября. Идея российского Минздрава привлекать к работе в стране врачей-мигрантов может быть полезна для развития отечественной медицины. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Онищенко прокомментировал идею о привлечении зарубежных врачей и признал ее правильной. Депутат уверен, что именно она поможет спасти отдельные отрасли здравоохранения в России.

«Есть вещи, когда специально нужно приглашать людей, чтобы развивать ту или иную отрасль медицины. И звать надо на те должности, которые находятся в депрессивных ситуациях», — объяснил депутат в беседе с «Ura.ru».

Он предложил привлекать специалистов из русскоязычных стран, например, из Украины и Казахстана, поскольку они обучались «по одним учебникам» с российскими врачами.

При этом Онищенко отметил, что в России, несмотря на заявления Минтруда и Минздрава, нет дефицита врачей.

«Тот объем выпуска, который идет в 47 вузах, подчиненных Минздраву, достаточен. Речь идет не о нехватке врачей, а о вопросах, связанных с неэффективным использованием имеющихся кадров», — пояснил эксперт.

Онищенко уверен, что в сфере здравоохранения необходимо улучшать условия труда специалистов, врачей — устанавливать им достойную зарплату и выделять комфортное служебное жилье. Ранее президент России Владимир Путин сказал о том, что российские медработники должны получать справедливую зарплату, чтобы она мотивировала их работать эффективно.

С идеей привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей в РФ выступил Минздрав. В ведомстве считают, что зарубежные специалисты помогут восполнить кадровый потенциал медиков, который покрывает лишь 4% потребностей страны, также сообщает «Ura.ru».