Москва, 10 октября. Существует серьезный риск того, что Украина может не достичь к концу 2020 года полного соответствия стандартам НАТО, говорится в докладе Парламентской ассамблеи альянса.

Согласно документу, 2019 и 2020 годы можно считать решающими «в продвижении повестки дня реформы обороны и безопасности Украины». Как указали в Североатлантическом альянсе, несмотря на «значительный прогресс» с 2014 года, есть вероятность, что Украина не сможет соответствовать стандартам НАТО. НАТО усомнилась в том, что Украина сможет соответствовать Альянсу.

«Существует серьезный риск того, что Украина может не достичь стратегической цели, поставленной в 2016 году», — говорится в общении.

В НАТО подчеркнули, что Киев рискует не достигнуть критериев оперативной совместимости к концу 2020 года. Как пишет РИА Новости, кроме того, в ведомстве считают, что Украина пока находится «далеко от соответствия критериям членства в НАТО и Евросоюзе».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером подтвердил, что евроинтеграция и курс на вхождение в НАТО останутся неизменными составляющими внешней политики Киева. Отметим, что евроинтеграция и стремление в НАТО были любимыми коньками предшественника Зеленского Петра Порошенко. Он неустанно обещал украинцам светлое европейского будущее и «приближал» ВСУ к стандартам НАТО, заменив береты украинских десантников.

Несмотря на то, что Зеленский «задекларировал» неизменность курса пятого президента Украины, он успел пошутить, что считает себя «лучше Порошенко».