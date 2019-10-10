Минтруд объяснил решение снизить прожиточный минимум в России

Москва, 10 октября. Размер прожиточного минимума в России могут снизить на 1,5%. С таким предложением выступило министерство труда РФ.

Согласно пояснительной записке к проекту приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал 2019 года, размер прожиточного минимума предлагается установить в размере 11 012 рублей. Для трудоспособных россиян он составит 11 942 рубля, для пенсионеров — 9090 рублей, а для детей — 10 838 рублей, пишет «Российская газета».

Решение снизить прожиточный минимум в Минтруде объясняют падением цен на продукты, которыми этот минимум «измеряется». Так, лук подешевел на 24,1%, стоимость картофеля снизилась на 12,6%, цены на сахар упали на 11,2%, а на яйца — на 4,7%. Снижение цен характерно для конца лета, как и сезонное уменьшение прожиточного минимума.

Во втором квартале прожиточный минимум был установлен в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения он составил 12 тыс. 130 рублей, для детей — 11 004 рубля, для пенсионеров — 9 тыс. 236 рублей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о решении правительства повысить прожиточный минимум для пенсионеров. Если сейчас он составляет 8 тыс. 846 рублей, то в 2020 году составит 9 тыс. 311 рублей.