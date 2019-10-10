Главный психиатр Москвы рассказал, как побороть осеннюю депрессию

10 октября — Всемирный день психического здоровья, а осень — традиционное время «эпидемии» депрессии. В этот период люди чаще сталкиваются с тревожно-депрессивными расстройствами, у многих обостряются хронические психические заболевания. Что это такое и как бороться с сезонным недугом, в специальном видеоролике разъяснили специалисты Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы.

Как рассказал Федеральному агентству новостей главный внештатный специалист-психиатр ДЗМ, главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева Георгий Костюк, причина депрессивного осеннего состояния человека кроется в «биологическом факторе».

«В теплое время года под воздействием солнца у человека вырабатывается гормон удовольствия — серотонин, а при наступлении пасмурных дней его количество в организме снижается. Люди становятся раздражительными, эмоционально неустойчивыми, у них возникает чувство тоски, тревоги, а порой и безысходности», — объяснил доктор медицинских наук.

Сезонной депрессией страдают от 4 до 5 % населения по всему миру. Чаще с ней сталкиваются женщины, особенно в возрасте от 40 до 55 лет. Однако это состояние может возникать и у молодежи. Депрессия обычно длится дольше у жителей стран, которые живут с меньшим количеством освещения, то есть в северных государствах.

Симптомы осенней депрессии могут проявляться в нарушениях сна, снижении концентрации внимания, перепадах настроения (раздражительность, капризность, плаксивость), снижении сексуального влечения, нарушении аппетита. В некоторых случаях могут возникать мысли о самоубийстве.

Депрессии различаются по типам и степени тяжести, рассказал главный психиатр Москвы.

«Хроническая депрессия или депрессивный невроз (дистимия) отличается тем, что стрессор воздействует не остро и коротко, а длительно, «выматывая» человека, и не осознается им. Зачастую депрессия соматизируется, уходит «внутрь» и проявляется уже в виде телесных симптомов – «масок». Это многообразные боли и ощущения в теле – покалывания, жжения, головные боли, физическая утомляемость, слабость в мышцах, нарушение пищеварения, сердцебиение, головокружения», — отметил врач.

Все это, говорит Георгий Костюк, вегетативные проявления депрессивного невроза. При такой форме депрессии, человека нередко мучает бессонница. Если отнестись к этому состоянию внимательнее, то можно обнаружить и другие симптомы: ухудшение памяти, эффективности мышления, рассеянность в делах.

Большинство людей пытаются справиться с признаками заболевания своими силами и, как правило, боятся обращаться к психиатру. Между тем, по словам профессора Георгия Костюка, заниматься самолечением в таком состоянии опасно.

«Самое главное — это своевременное обращение к специалисту, — утверждает главный психиатр Москвы. — Чаще всего решение проблем требует не столько медикаментозной помощи, сколько психологической или психотерапевтической поддержки. Также значительную роль в профилактике осенних обострений играет участие близких и родственников в жизни человека. Люди с психическими заболеваниями не всегда могут адекватно оценивать свое состояние, поэтому некоторые пациенты прекращают принимать лекарства, начинают злоупотреблять алкоголем. А это безусловно ухудшает течение заболевания».

Чтобы предупредить сезонные обострения психики, Георгий Костюк рекомендует соблюдать режим работы, отдыха и сна, рационально питаться и принимать витамины. На пользу нервной системе пойдут умеренные физические нагрузки: бег или плавание, физиотерапия, йога. По словам психиатра, следует снизить употребление напитков, стимулирующих психическую активность, таких как алкоголь, чай и кофе, и больше бывать на свежем воздухе.

Избавиться от «осенней хандры» поможет смена обстановки, путешествие, посещение культурных мероприятий. Своеобразной терапией может стать прослушивание музыки, просмотр интересных и добрых фильмов. От негативных мыслей отвлечет общение с друзьями и близкими.