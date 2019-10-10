Минобороны работает над созданием фильма о деятельности российских военных в Сирии

Москва, 10 октября. Первую художественную кинокартину, в которой расскажут про работу Вооруженных сил РФ в Сирии, покажут на экранах в 2020 году. Об этом сообщил референт Главного военно-политического управления ВС Рустэм Клупов.

«[В фильме] затронута в целом деятельность нашей группировки войск — и миротворческая, и гуманитарная, и деятельность подрывная со стороны западных государств — это все будет очень интересно. Надеюсь, что у нас получится на пять баллов», — так Клупов высказался о фильме.

Он рассказал, что в данный момент Минобороны и Главное военно-политическое управление ВС РФ вместе занимаются созданием фильмов о войне. Некоторые из них выйдут в кинотеатрах совсем скоро и будут посвящены Сирии, Великой Отечественной войне, подвигам российских солдат и другим темам, связанным с войной, сообщает ТАСС.

В мае замминистра обороны РФ уже говорил о том, что в скором времени на экраны должны выйти художественные фильмы о Сирии.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что министерство собирается открыть киностудию, где будут снимать военно-патриотические фильмы. Шойгу отметил, что студия не планирует заниматься «агитацией и призывами». Также он сказал, что кинематографу не хватает фильмов о возвращении Крыма в состав РФ и о современной армии РФ.

Военная операция России в Сирии началась 30 сентября 2015 года и продолжается до сих пор. Россия поддерживает сирийское правительство в борьбе против террористических организаций «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещены на территории РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.