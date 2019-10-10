Москва, 10 октября. Российская певица Лолита Милявская заявила, что смогла восстановить душевное равновесие после развода и сбросить несколько лишних килограммов.

Милявская прожила в браке с тренером Дмитрием Ивановым, который на 12 лет ее младше, почти 10 лет. Летом 2019 года стало известно, что пара расстается. Милявская рассказала KP.Ru, что тяжело переживала развод с мужем. Как пишет издание, Милявская надеялась все еще «склеить разбитую чашку» семейного счастья. При этом через два месяца она похорошела и стала стройнее. Милявская объявила, что готова к новым отношениям.

«Я признаю единственную форму брака — венчание. Я поэтому этот обряд и не совершала никогда в жизни, к нему надо подходить ответственно. Мне кажется, что следующим этапом в моей личной жизни будет венчание», — сказала она.

Лолита рассказала, что готова к новым отношениям.

Кроме того, в социальной сети она показала необычный подарок. На кадрах Милявская стоит в худи, на котором изображено подтянутое голое тело. Если не присматриваться к картинке, кажется, что Милявская стоит в одном белье. Как объяснила певица, она сейчас выглядит практически как на рисунке. Исполнительница рассказала, что восстановиться ей помогли проверенные доктора.