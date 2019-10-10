Эксперт-медик развеял мифы о народных методах профилактики и лечения простуды

Москва, 10 октября. Чай с малиновым вареньем, закаливание и оксолиновая мазь не помогут защититься от простуды в сезон заболеваний. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Эксперт развеял мифы о народных методах профилактики и лечения простуды и объяснил, почему самые популярные народные методы на деле оказываются неэффективными.

«Дело в том, что витамин С в составе малины распадается под действием высокой температуры в процессе варки. Поэтому малину как источник витаминов лучше употреблять в свежем или в сушеном виде», — пояснил Тяжельников.

Специалист также признал, что незначительный эффект дает и постоянное нахождение в марлевой повязке, которая, по мнению многих, помогает защититься от заболевания.

Оказывается, такая маска полезна лишь в течение первых трех часов, поскольку сначала действительно задерживает частички мокроты, выделяемые окружающими людьми.

Однако после этого времени она становится настоящим источником инфекции и требует обязательной замены.

«Надевать повязку есть смысл только при посещении мест, где может быть контакт с заболевшими. Например, при посещении поликлиники», — уточнил медик.

Кроме того, невозможно защититься от простуды, если мазать нос жирным кремом или оксолиновой мазью, а также если резко начать закаляться, объяснил специалист.

«На слизистой носа есть много микроворсинок, которые препятствуют попаданию внутрь пыли, вирусов, бактерий. От крема или мази ворсинки склеиваются, защитная функция нарушается», — рассказал он.

Закаливание осенью и зимой, согласно словам эксперта, может быть даже опасным. В этот период организм ослаблен, и резкое охлаждение может привести к различным заболеваниям.

Закапывание в нос сока чеснока также не принесет пользы. Это травянистое растение содержит фитонциды, которые обладают противомикробными свойствами, но они полезны только при умеренном употреблении в пищу в качестве профилактики простуды. Если закапывать сок чеснока в нос, можно обжечь слизистую.

Вместо народных методов профилактики эксперт рекомендует каждый год делать прививку от гриппа, даже если долгое время заболевания не было.

«Основа иммунитета — это интерфероны, особые белки, которые вырабатываются в крови человека в ответ на проникновение вируса. Поскольку штаммы гриппа каждый сезон модифицируются, то иммунитет на предыдущий вирус уже не защитит. Именно поэтому каждый год ученые разрабатывают новую вакцину именно на тот штамм, который циркулирует», — резюмировал Тяжельников.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о том, как не заболеть гриппом в сезон простуды. Эксперты ведомства также отметили, что предотвратить заболевание лучше всего поможет своевременная вакцинация.