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Названы помогающие очистить сосуды продукты

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Названы помогающие очистить сосуды продукты

Москва, 10 октября. Иностранные медики назвали продукты, которые помогут очистить сосуды. Специалисты рекомендуют обязательно включить в рацион богатую витаминами группы B пищу.

Медики напомнили, что артерии могут закупориваться и сужаться из-за накопления бляшек, что приводит к атеросклерозу, однако можно снизить риск сердечных заболеваний с помощью питания.

В исследовании, опубликованном в журнале Atherosclerosis, говорится, что добавление витаминов B9, B6 и B12 в течение одного года привело к значительному уменьшению толщины артериальной стенки.

Среди продуктов, способных очистить артерии, — чеснок. По мнению медиков, он может помочь предотвратить накопление налета в артериях. Также от налета избавит гранат.

Семена кунжута могут предотвратить прогрессирование атеросклеротического поражения.

Также способна улучшить состояние артерий куркума. Эксперты в области медицины отметили, что специя содержит полифенол под названием куркумин, который полезен для здоровья.

Помогает сосудам и вещество L-аргинин, которое присутствует в мясе птицы — индейке и курице.

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Источник: Atherosclerosis
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