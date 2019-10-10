Политолог объяснил, почему встреча «нормандской четверки» может не состояться

Украина, срывая процесс отвода сил на линии соприкосновения в Донбассе, ставит под угрозу срыва встречу в «нормандском формате». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Все условия выполнены

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский сошлись во мнении, что все условия для проведения саммита «нормандской четверки» были выполнены. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее полпред Донецкой Народной Республики в контактной группе и глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что украинские власти поставили под угрозу срыва саммит «нормандской четверки» из-за саботажа процесса разведения сил в районе Петровского на территории Донбасса.

Как заметил Зайберт, основной темой беседы двух лидеров стала подготовка встречи.

«Обе стороны были едины, что условия для такой встречи выполнены после того, как трехсторонняя контактная группа 1 октября договорилась о дальнейшем разведении сил на линии конфликта, о порядке проведения местных выборов в части восточной Украины, а также о вступлении в силу особого статуса этого региона», — заявил Зайберт.

Перспективы Зеленского туманны

Как отметил Сергей Простаков, условиями для новой встречи в «нормандском формате» ранее назывались мероприятия по началу реализации «формулы Штайнмайера». Первым шагом должно было стать разведение сторон конфликта в населенных пунктах Петровское и Золотое.

«Оно всеми силами саботируется и просто срывается с украинской стороны. Она продолжает обстрелы не только позиций сил ДНР и ЛНР, но и населенных пунктов, что ставит под серьезное сомнение перспективы начавшегося процесса мирного урегулирования конфликта», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, неясны и перспективы самого президента Владимира Зеленского. Получив в свои руки все необходимое для требуемых от Украины законодательных изменений, он пока не может приступить даже к прекращению ведения огня, в отличие от ДНР и ЛНР. Туманны также перспективы поддержки Зеленского со стороны европейских лидеров после начавшегося в США скандала с участием президента США Дональда Трампа.

«Очевидно, Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона больше интересует диалог с Россией, чем Украина. Именно поэтому с их стороны наблюдается интерес к встрече в «нормандском формате» и делаются заявления о выполнении условий для ее проведения, что противоречит истине. Однако с российской стороны было бы преждевременно говорить о том, что такая встреча должна состояться. Украина, а не Россия, должна выполнять пункты Минских соглашений, к чему Киев пока даже по существу не приступал», — добавил Сергей Простаков.

Эксперт уверен, что события на территории Донбасса были лишь поводом для европейских и американских санкций в отношении России, и их действие, как формальное, так и фактическое, будет зависеть от геополитической и геоэкономической ситуации. Поэтому участие России во встрече в «нормандском формате» должно быть только при наличии того, чего пока не было — конструктивных шагов со стороны Украины и сил на Западе, от которых она зависит, резюмировал Сергей Простаков.

1 октября в Минске состоялась очередная встреча контактной группы по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе, на которой был поднят вопрос о «формуле Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» состоит из трех пунктов. Первый — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции, передача контроля над границей РФ. Затем уже на постоянной основе вступает в силу особый статус Донбасса.