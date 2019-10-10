Москва, 10 октября. Министерству иностранных дел России важен сам факт освобождения российской журналистки Юлии Юзик иранскими властями, заявила представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что пока не готова комментировать этот вопрос. Как пишет KP.Ru, Захарова добавила, что Захарова заявила, что для Москвы важен сам факт освобождения Юзик Ираном.

В четверг стало известно, что россиянка Юлия Юзик возвращается из Ирана в Россию.Юлия Юзик прибыла в Иран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту по неизвестным причинам у нее забрали паспорт, а через три дня ее арестовали.

Журналист Борис Войцеховский на своей странице в Facebook сообщил, что россиянку обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. По его словам, по прилете в аэропорт Тегерана у Юзик забрали паспорт, а до этого, «выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы».

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова взяла дело Юзик на личный контроль. Российский дипломат на своей странице в социальной сети написала, что в связи с задержанием россиянки в МИД РФ приглашен иранский посол «для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав» гражданки РФ.

Союз журналистов России назвал вероятной причиной задержания российской журналистки Юлии Юзик в Иране наличие у нее виз Израиля в паспорте.