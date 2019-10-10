Звезда Comedy Club Мартиросян представил новое шоу без мата

Москва, 10 октября. Популярный российский шоумен, комик, резидент проекта Comedy Club Гарик Мартиросян представил шоу «Новый», с которым собирается в гастрольный тур.

По словам Мартиросяна, формат этого проекта будет принципиально отличаться от того, что он делал раньше.

Например, в рамках шоу комик пообещал откровенно поговорить со зрителями на личные темы, а также раскрыть немало нюансов о звездных коллегах по юмористическому цеху — Сергее Светлакове, Иване Урганте, Михаиле Галустяне, Гарике Харламове и многих других.

Отдельно Мартиросян отметил, что в «Новом» не будет мата. Он объяснил, что имеет достаточный словарный запас, чтобы выразить эмоции без использования нецензурной лексики, передает «Культуромания».

«Увы, это уродливая реальность. Мы дожили до тех времен, когда не ругающаяся матом публичная персона вызывает раздражение или удивление. Никогда не шел на поводу у аудитории, не выполнял ни чьих заказов и не буду этого делать. Не хочу ругаться матом, потому что у меня хватает словарного запаса, чтобы выражать эмоции: прилагательных, глаголов, наречий и так далее», — сказал он.

На вопрос о том, можно ли приводить на его концерты детей, Мартиросян ответил утвердительно, хотя собственных детей на свои шоу он не берет никогда и даже запрещает им посещать подобные мероприятия.

Гарик Мартиросян — российский шоумен, юморист и телеведущий, сопродюсер, художественный руководитель и резидент шоу Comedy Club на ТНТ. Он также выступает продюсером некоторых телевизионных проектов от Comedy Club. Был ведущим проекта «Минута славы» на Первом канале и одним из ведущих шоу «Прожекторперисхилтон».