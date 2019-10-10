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Басков рассказал, как сорвал джекпот в казино

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Басков рассказал, как сорвал джекпот в казино

Москва, 10 октября. Знаменитый российский певец Николай Басков рассказал журналистам об удачном походе в казино. По словам артиста, ему удалось выиграть 38 тысяч евро.

Басков, который стал одним из победителей престижной премии «Радиомания-2019», сообщил, что недавно ему удалось сорвать джекпот. Как признался 42-летний исполнитель, в игорных заведениях он нечастый гость, но, бывает, заходит поиграть.

Звезда российской сцены добавил, что у него есть определенная сумма, которую он может потратить в казино. Точную цифру артист не назвал, сказав лишь, что «это небольшая сумма».

«Я могу сказать, что с седьмой попытки я сорвал джекпот. На 35 евро я выиграл джекпот в 38 тысяч», — сказал артист.

Журналисты также пытались узнать у Баскова о девушке, с которой однажды появился он. Артист отказался отвечать на расспросы прессы.

«Все время все говорят, что я пиарюсь на каких-то пиар-романах. Можно я теперь буду жить спокойно? Я не буду говорить, но пиар-романов у меня было мало», — подчеркнул представитель российского шоу-бизнеса.

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Источник: РЕН ТВ
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