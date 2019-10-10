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США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков из отряда Beatles

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США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков из отряда Beatles

Вашингтон, 10 октября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что американские военные вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Об этом он рассказал в Twitter.

По его словам, США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков из отряда Beatles. Террористы связаны с казнями посредством обезглавливания в Сирии. Как уточнил американский лидер, военные поместили их «в охраняемое место, контролируемое Соединенными Штатами».

«Они худшие из худших», — подчеркнул Трамп.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале активной фазы военной операции в приграничных районах Сирии. По его словам, цель турецких войск состоит в зачистке региона от арабско-курдских сил с последующим созданием на этой территории «зоны безопасности», куда будут перемещены сирийские беженцы, которые находятся сегодня в Турции.

США вывели свои войска из района, где разворачиваются боевые действия, фактически предав интересы курдских «Сирийских демократических сил», которым ранее оказывали активную поддержку.

США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков из отряда Beatles

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Twitter
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