Вашингтон, 10 октября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что американские военные вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Об этом он рассказал в Twitter.

In case the Kurds or Turkey lose control, the United States has already taken the 2 ISIS militants tied to beheadings in Syria, known as the Beetles, out of that country and into a secure location controlled by the U.S. They are the worst of the worst! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

По его словам, США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков из отряда Beatles. Террористы связаны с казнями посредством обезглавливания в Сирии. Как уточнил американский лидер, военные поместили их «в охраняемое место, контролируемое Соединенными Штатами».

«Они худшие из худших», — подчеркнул Трамп.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале активной фазы военной операции в приграничных районах Сирии. По его словам, цель турецких войск состоит в зачистке региона от арабско-курдских сил с последующим созданием на этой территории «зоны безопасности», куда будут перемещены сирийские беженцы, которые находятся сегодня в Турции.

США вывели свои войска из района, где разворачиваются боевые действия, фактически предав интересы курдских «Сирийских демократических сил», которым ранее оказывали активную поддержку.

1 Организация запрещена на территории РФ.