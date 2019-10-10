Кормухина рассказала, как спаслась от рака без помощи врачей

Москва, 10 октября. Певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина рассказала, как в молодости спаслась от онкологического заболевания без помощи врачей.

О том, что когда-то столкнулась с тяжелым диагнозом, исполнительница призналась актеру и телеведущему Борису Корчевникову в рамках интервью в программе «Судьба человека».

Как рассказала Кормухина, много лет назад врачи поставили ей диагноз, который не стали озвучивать, поскольку в то время «было не принято говорить», но сопровождавшая певицу дочь знакомого священника раскрыла ей опасный вердикт врачей и призвала «готовиться ко всему».

Певица призналась, что приняла решение не ложиться в больницу, чтобы проходить профессиональное лечение у медиков, потому что была уверена, что больничные условия с «печальными лицами» вокруг станут для нее губительными.

Кормухина приняла заболевание и решила просто продолжать жить, однако вскоре сломала ногу и все равно оказалась прикованной к постели. Будучи очень религиозной, она использовала эту возможность для изучения Библии, и, по ее словам, за несколько недель произошло настоящее чудо.

«Я пролежала месяца два с Библией в обнимку. Приехала мама. Я пила только травы и читала Библию. Это было настолько потрясающе, я открыла для себя целый новый мир. Через два месяца я сама позвонила и сказала: хочу обследоваться. Мы пришли, и мне сказали: ничего нет, вообще ничего нет», — рассказала артистка.

Она объяснила, что у врачей, ранее озвучивших диагноз, было подозрение на онкологию. Медикам, которые провели обследование, было сложно поверить в чудо, объяснила певица и добавила, что сама она нисколько не удивилась, потому что не сомневалась в силе веры.

Тема борьбы с онкологическими заболеваниями актуализировалась после слухов об обнаружении рака у российской актрисы, звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Информация о возможном заболевании Заворотнюк появилась летом, когда актриса перестала появляться на публике. По некоторым данным, у звезды диагностирована четвертая стадия рака головного мозга.

Ранее стало известно, что звезду выписали из частной московской клиники, где она находилась последний месяц. Заворотнюк, по информации СМИ, перевезли в медицинский центр для тяжелобольных пациентов, где она будет проходить реабилитацию.

Семья актрисы по-прежнему не прокомментировала ситуацию с состоянием здоровья артистки.