Москва, 10 октября. Среди государств бывшего СССР по удельному весу мигрантов среди населения страны лидирует Казахстан. Об этом рассказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

Стало известно, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов. Эксперт уточнила, что в Казахстане живут 20% мигрантов. Меньше всего мигрантов в Грузии и Азербайджане — около 2%. Как пишет РИА Новости, при этом среди прибалтийских государств охотнее всего мигранты едут в Эстонию — 14,7% от всех жителей, в Латвию — 13%, в Литве их всего чуть более 4%.

Ранее в МВД рассказали, откуда и зачем мигранты едут в Россию. За 2018 год в страну въехали 16,1 миллиона иностранных граждан, подавляющее большинство которых — жители СНГ (65,7%). Число граждан ЕС, прибывающих в Россию, остается стабильным — 1,7 миллиона человек (10,6%). Как отметили в ведомстве, 23,7% от числа всех приезжающих составляют граждане других стран.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя ФАН данные миграционных потоков, подчеркнул, что они вполне симптоматичны и последовательны.

Основными целями въезда иностранных граждан на территорию России по-прежнему являются «частная» и «работа по найму», с которыми прибывает 60% всех мигрантов. В течение 2018 года с частными визитами прибыло 37,3% иностранцев.

Законодательство РФ постоянно совершенствуется, отметили в МВД, поэтому доля иностранцев, прибывающих с целью поиска работы, ежегодно увеличивается, в 2018 году она составила 22,3%.