Землетрясение силой в 4 балла произошло в Иркутской области

Иркутск, 10 октября. Подземные толчки магнитудой 4 балла почувствовали жители Иркутской области сегодня днем.

Землетрясение произошло около 12.10 по местному времени (07.23 по Москве). Эпицентр подземных толчков находился недалеко от поселка Большое Голоустное на берегу озера Байкал, сообщил со ссылкой на Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН портал Mk.ru.

Ранее Газета.ru сообщила, что подземные толчки магнитудой 5,5 сейсмологи зафиксировали в Казахстане. По данным портала, эпицентр землетрясения располагался на территории Кегенского района Алматинской области в 140 км от Алма-Аты.