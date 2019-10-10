Иркутск, 10 октября. Повышение зарплаты губернатора Иркутской области Сергея Левченко связано с необходимостью индексирования зарплаты государственных служащих с 1 октября 2019 года в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал глава пресс-службы правительства региона Павел Добродеев.

Ранее стало известно, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%. Документ был внесен в региональный парламент. Как уточнили в пресс-службе, повышение оклада связано с исполнением указала главы государства об индексировании зарплат госслужащих с 1 октября 2019 года.

Повышение оклада губернатора Иркутской области связано с индексацией зарплат. В пресс-службе добавили, что это делается в рамках законодательства, расчет заработной платы подчиненных непосредственно зависит от уровня зарплаты руководителя. Кроме того, в правительстве опровергли информацию о том, что речь идет об увеличении зарплаты на 44%.

Ранее Путин поручил правительству утвердить требования к зарплате медработников. Глава государства потребовал предусмотреть создание единого перечня выплат для работников медицинской сферы, которые бы носили стимулирующий характер. Кроме того, правительству поручено установить единый перечень компенсационных выплат и условий их назначения медработникам.

Путин также отметил необходимость в нормативных правовых актах, которые направлены на внедрение системы подготовки и формирования кадрового резерва управленческих кадров для системы здравоохранения.

Правительство должно реализовать поручение президента до 30 апреля 2020 года. Ответственным назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.