Москва, 10 октября. Российская сборная по футболу сыграет с Шотландией в матче отбора к Евро-2020. Отмечается, что матч состоится 10 октября. Российские спортсмены сыграют домашний поединок, который может обеспечить им путевку на чемпионат Европы 2020 года.

Игра запланирована на московском стадионе «Лужники». Как пишет издание «Невские новости», сборная России сыграет с Шотландией в матче отбора к Евро-2020, сейчас россияне идут вторыми в первой группе с 15 набранными очками. Победа в матче в четверг обеспечит им участие на чемпионате Европы будущего года. Шотландцы идут на пятом месте в группе с шестью очками.

Ранее российский спортсмен Василий Мизинов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике в ходьбе на 20 км в Дохе. Еще два российских спортсмена стали призерами ЧМ в прыжках в высоту. Михаил Акименко и Илья Иванюк завоевали серебряную и бронзовую медали.

21-летний Мизинов показал результат 1 час 26 минут 49 секунд, проиграв японскому спортсмену Тосикадзу Яманиси (1.26,34). Бронзу взял швед Персеус Карлстрем (1.27,00).

Михаил Акименко и Илья Иванюк, завоевавшие серебро и бронзу в прыжках в высоту, уступили только хозяину соревнований катарцу Мутазу Эссе Баршиму. Оба спортсмена установили личные рекорды — 2 м 35 см. Однако по количеству попыток проиграли.

Акименко после соревнований признался, что не ожидал, что противник сможет после травмы так сильно выступить. После выступления Баршима, признался спортсмен, понимал, что если все сделает правильно, сможет выиграть.