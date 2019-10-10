США вывозят боевиков с территории Сирии. События дня. ФАН-ТВ

США откажутся от вооруженных конфликтов? США готовы прекратить участие в международных вооруженных конфликтах. Правда, в них американский военно-промышленный комплекс заинтересован. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. Как отметил президент, участие в военных операциях на Ближнем Востоке — худшая ошибка, которая стоила Вашингтону 8 трлн долларов. Вместе с тем Трамп начал сыпать угрозами в сторону Анкары. Из-за военной операции в Сирии на Турцию могут лечь многочисленные американские санкции. Мирный язык не свойственен Соединенным Штатам. Какой интерес преследует Вашингтон — пока не ясно. Вместе с тем появляется информация о том, что США вывозят из Сирии пленных боевиков запрещенной в России организации ИГИЛ.

Штрафы для родителей курящих детей Родителей курящих детей в России могут начать штрафовать. Такое предложение сейчас рассматривают в правительстве страны. Вступить в силу нововведение может в 2021 году. Однако в Международной конфедерации обществ потребителей считают его неэффективным. Более результативным, по словам специалистов, будет повышение цен на сигареты. А в национальном родительском комитете лучшей мерой считают сделать доступнее спортивные, культурные и другие секции для детей.

Ракета «Протон-М» вывела на орбиту спутники Ракета «Протон-М» успешно вывела на орбиту американский и европейский спутники. Весь процесс занял рекордные 15 часов 54 минуты. Долгое выведение аппаратов связано с их орбитами. Ракета с двумя спутниками стартовала накануне с космодрома «Байконур». Европейский аппарат ориентирован на рынки Франции, Италии и Алжира. Американский же будет продлевать срок службы других спутников.