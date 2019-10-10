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9:07 10 Октября 2019

США вывозят боевиков с территории Сирии. События дня. ФАН-ТВ

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США откажутся от вооруженных конфликтов?

США вывозят боевиков с территории Сирии. События дня. ФАН-ТВ

США готовы прекратить участие в международных вооруженных конфликтах. Правда, в них американский военно-промышленный комплекс заинтересован. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. Как отметил президент, участие в военных операциях на Ближнем Востоке — худшая ошибка, которая стоила Вашингтону 8 трлн долларов. Вместе с тем Трамп начал сыпать угрозами в сторону Анкары. Из-за военной операции в Сирии на Турцию могут лечь многочисленные американские санкции. Мирный язык не свойственен Соединенным Штатам. Какой интерес преследует Вашингтон — пока не ясно. Вместе с тем появляется информация о том, что США вывозят из Сирии пленных боевиков запрещенной в России организации ИГИЛ.

 

Штрафы для родителей курящих детей

США вывозят боевиков с территории Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Родителей курящих детей в России могут начать штрафовать. Такое предложение сейчас рассматривают в правительстве страны. Вступить в силу нововведение может в 2021 году. Однако в Международной конфедерации обществ потребителей считают его неэффективным. Более результативным, по словам специалистов, будет повышение цен на сигареты. А в национальном родительском комитете лучшей мерой считают сделать доступнее спортивные, культурные и другие секции для детей.

 

Ракета «Протон-М» вывела на орбиту спутники

США вывозят боевиков с территории Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Ракета «Протон-М» успешно вывела на орбиту американский и европейский спутники. Весь процесс занял рекордные 15 часов 54 минуты. Долгое выведение аппаратов связано с их орбитами. Ракета с двумя спутниками стартовала накануне с космодрома «Байконур». Европейский аппарат ориентирован на рынки Франции, Италии и Алжира. Американский же будет продлевать срок службы других спутников.

 

УЕФА развел сборные России и Украины для безопасности

США вывозят боевиков с территории Сирии. События дня. ФАН-ТВ

УЕФА развел сборные России и Украины по разным группам из соображений безопасности. Это не политическое решение. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин. Также по разным группам разведены Сербия и Кососво, Армения и Азербайджан. По словам Чеферина, Союз европейских футбольных ассоциаций не планирует менять свое решение, но ситуация в будущем может стать другой.

 