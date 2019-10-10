Москва, 10 октября. Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение. Об этом говорят прогнозы Минэнерго США, опубликованные на сайте ведомства.

В США пообещали падение цен на нефть. Отмечается, что до конца 2019 года стоимость барреля нефти Brent будет держаться на уровне 59 долларов. При этом со второго квартала 2020 года стоимость упадет до 57 долларов. По мнению специалистов, это произойдет из-за роста мировых запасов черного золота. Кроме того, ожидается, что падение цен в дальнейшем сменится ростом до 62 долларов за баррель.

По оценке Минэнерго, цена на 2020 год должна составить 60 долларов.

Ранее Всемирный банк понизил прогноз средней цены на нефть на 2019—2020 годы на 2 — до 67 долларов за баррель. Минфин подсчитал убытки российского бюджета на случай падения цен на нефть до 10 долларов за баррель. Расчеты приводятся в материалах к проекту казны на 2020–2022 годы.

В случае падения цен на нефть до 10 долларов за баррель бюджет недополучит порядка 5% валового внутреннего продукта (ВВП) в виде доходов от реализации энергоресурсов. Если российская нефть марки Urals будет стоить 10 долларов за баррель в течение 10 лет, бюджет в общей сложности потеряет 70% годового ВВП, который по итогам 2018 года равнялся 103 тлрн рублей.

Руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина считает, что это самый радикальный сценарий, вероятность воплощения которого крайне низка. В Минфине считают, что самый близкий к реальности вариант стресса для бюджета предусматривает падение цены на нефть до 40 долларов за баррель. Государственные финансы в этом случае не пострадают, урон для доходов казны будет нулевым.