В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии

Москва, 10 октября. Комитет Госдумы сообщил об игнорировании правительством его рекомендации относительно вопросов потребностей армии и ее поддержки. Об этом говорится в опубликованном на сайте нижней палаты заключении к первому чтению законопроекта «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В подписанном главой комитета Владимиром Шамановым документе сообщается, что правительство не принимает во внимание рекомендации относительно проблем повышения уровня оплаты труда организаций федеральных органов исполнительной власти и гражданского персонала воинских частей. Также в заключении говорится, что ситуация может вызвать рост очередей на жилье среди военных.

Кроме того, в комитете заявили о уже случившемся «выравнивании уровня оплаты работников низкой квалификации по отношению к работникам с более высокой квалификацией» и нивелировании связанных с оплатой труда в районах с неблагоприятными климатическими условиями гарантий.

Правительство внесло проект федерального бюджета на 2020-2022 годы в Госдуму в конце сентября. Согласно документу, в следующем году казна планирует получить доходы в сумме 20,4 триллиона рублей, в том числе 2,3 триллиона рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Расходы составят 19,5 триллиона рублей, профицит — 0,9 триллиона рублей. Объем ВВП, согласно прогнозу, достигнет 112,86 триллиона рублей, авторы проекта ожидают, что инфляция не превысит трех процентов.

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