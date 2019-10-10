В Сирии сообщили о возобновлении обстрела Рас-эль-Айна со стороны Турции

Дамаск, 10 октября. Турецкие войска снова начали обстрел приграничного города Рас-эль-Айн в Сирии в четверг утром. Об этом сообщил сирийский государственный телеканал Ikhbariya.

«Войска турецкого режима возобновили обстрел города Рас-эль-Айн в провинции Хасаке», — говорится в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне объявил о начале военной операции «Источник мира», сообщила Газета.ru. Он отметил, что операция будет проходить на севере Сирии против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство»1.

Турецкая авиация нанесла удары по городу Рас-эль-Айн 9 октября. Атаке также подвергся сирийский город Телль-Абъяд. Позже стало известно о начале наземной части операции. Согласно данным министерства обороны Турции, военные уже нанесли удары по 181 цели на севере Сирии.

Сирийское гостелевидение сообщает, что в результате обстрела приграничных городов Камышли, Рас-эль-Айн, Дарбасия и аль-Машрафа погибли восемь мирных жителей, 20 получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.