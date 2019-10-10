Пенс заявил, что не возражает против публикации своих разговоров с Зеленским

Нью-Йорк, 10 октября. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что не против публикации стенограмм своих телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом политик сообщил, отвечая на вопросы журналистов в штате Айова.

«Я бы не возражал против этого, мы обсуждаем это в настоящий момент с юрисконсультом Белого дома», — отметил Пенс.

Вице-президент заверил журналистов, что во время июльской беседы с Зеленским президент США Дональд Трамп не оказывал давления на украинского коллегу и сосредоточивал внимание на увеличении поддержки Киева со стороны стран Европы, а также на продолжении курса призванных «покончить с эпохой коррупции» реформ на Украине.

Пенс подчеркнул, что гордится предоставлением администрацией Трампа военной поддержки украинской стороне. Он напомнил, что на этот шаг не пошла администрация предыдущего президента США Барака Обамы, которая «в буквальном смысле» помогала Киеву «подушками и одеялами».

Политик также ответил на вопрос о том, были ли сотрудники американской администрации в курсе того, что одной из причин задержки предоставления военной и финансовой помощи США Украине было желание главы Белого дома добиться расследования действий бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера в этой стране.

По словам Пенса, все внутренние дискуссии президента и его команды, а также его аппарата с Украиной были сосредоточены на более широких вопросах коррупции и европейской поддержки. По его словам, эти разговоры «никоим образом не связаны с весьма обоснованным беспокойством американского народа коррупцией, которая творилась во время выборов 2016 года» в США.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Пенс заступился за Трампа и назвал демократов бездельниками.