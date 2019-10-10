Глава СПЧ рассказал, почему нельзя снимать мораторий на смертную казнь в России

Москва, 10 октября. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов накануне Всемирного дня борьбы со смертной казнью рассказал, почему нельзя снимать мораторий на высшую меру наказания.

«То, что нам надо улучшать судебную систему, это одно. Но даже при идеальной системе нельзя применять такую меру наказания, как смертная казнь», — отметил Федотов.

Глава СПЧ напомнил, что ни в одной стране мира смертная казнь не снизила уровень преступности. Кроме того, эта мера означает, что человек присваивает себе право решать вопрос о жизни и смерти. По словам Федотова, лишать жизни другого человека люди не вправе даже используя судебные процедуры.

Главным аргументом против смертной казни глава СПЧ назвал возможность судебной ошибки. Эта мера наказания не дает «возможности поворота исполнения судебного решения», так как после смертной казни реанимировать человека невозможно.

Федотов подчеркнул, что для наказания таких преступников как террористы есть пожизненное заключение.

«Этот человек уже никогда не сможет причинить зло обществу. Таким образом, реализуется главная цель наказания – невозможность повторения причинения зла другим людям. Но одновременно с этим исключается возможность необратимости судебной ошибки», — цитирует правозащитника РИА Новости.

Мораторий на смертную казнь на территории России действует с момента вступления страны в Совет Европы. Последний смертный приговор приведен в исполнение в 1996 году.

Ранее Газета.ru сообщила, что бывшему мэру китайского города Ганьчжоу Чжану Ци может грозить смертная казнь. В ходе обысков у экс-чиновника нашли 13,5 тонны золота. Также в потайном подвале Чжана Ци полицейские обнаружили большую сумму наличных денег.