Запущенные на ракете «Протон-М» коммерческие спутники, выведены на орбиты

Москва, 10 октября. Россия успешно вывела американский и европейский спутники Mission Extension Vehicle-1 и Eutelsat 5 West B на целевые орбиты с помощью ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М». Об этом в микроблоге Twitter сообщила компания International Launch Services (ILS).

«Отделение Eutelsat 5 West B подтверждено!» — говорится в сообщении ILS.

Позже компания подтвердила отделение Mission Extension Vehicle-1 и успешное завершение миссии.

Ракета-носитель «Протон-М» с двумя спутниками стартовала накануне в 13.17 по московскому времени с площадки номер 200 космодрома «Байконур». Общая продолжительность миссии составила 15 часов 54 минуты, что стало рекордом по продолжительности выведения спутников на целевые орбиты. Ранее самой продолжительной миссией было выведение на траекторию полета к Марсу аппарата «ЭкзоМарс». Тогда ракете-носителю «Протон-М» и разгонному блоку «Бриз-М» для завершения миссии потребовалось порядка 11 часов.

Прошедший накануне запуск изначально был запланирован на 30 сентября, сообщила Газета.ru. Он был перенесен из-за связанной с интерфейсом между электроникой космических аппаратов и российской системой управления проблемы.

Спутник Ku-диапазона Eutelsat-5WB будет преимущественно ориентирован на рынки Франции, Италии и Алжира. Аппарат заменит работающий на орбите Eutelsat-5WA. Платформу спутника изготовила компания Northrop Grumman, за полезную нагрузку аппарата отвечала Airbus Defence and Space.

Спутник Mission Extension Vehicle-1 (MEV-1) сделала компания Northrop Grumman. Аппарат будет оказывать услуги по продлению срока службы других спутников. MEV-1 должен пристыковываться к клиентским спутникам на геосинхронной околоземной орбите, используя существующие возможности спутников в части контроля высоты и ориентации сборки космических аппаратов.

Сроки службы MEV-1 и Eutelsat-5WB составляют 15 лет.