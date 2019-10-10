Эрдоган планирует обсудить с Трампом поставки F-35

Анкара, 10 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить поставки истребителей F-35 в ходе визита в США в ноябре.

Визит Эрдогана в Вашингтон запланирован на 13 ноября. Турецкий лидер намерен поднять вопрос о поставках F-35, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Турции из-за военной операции в Сирии и приобретения у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

Ранее Трамп заявил, что «разрушит экономику Турции», если Анкара «перейдет границы» дозволенного.

«Мы с господином Трампом предпринимаем усилия по укреплению отношений между Турцией и США. Он сказал, что Турция выполняет свою часть соглашения по F-35. Если будет на то милость Аллаха, мы приедем в Вашингтон 13 ноября и у нас будет возможность поговорить», — сказал Эрдоган.

Отвечая на вопрос журналистов об угрозах американского лидера в адрес Турции, Эрдоган заявил, что они «направлены на предотвращение давления определенных кругов».

В рамках программы разработки новейших истребителей F-35, которая реализуется рядом стран во главе с США, Турция планировала приобрести не менее ста боевых самолетов. Анкара присоединилась к реализации проекта еще в 2002 году. Однако приобретение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 вызвало резко негативную реакцию Вашингтона. Соединенные Штаты призывали отказаться от сделки с Москвой и закупить вместо этого американские системы Patriot. В случае отказа США урожали исключить Турцию из программы и отменить продажу истребителей Анкаре. Эрдоган отказался выполнить эти требования, после чего участие Турции в программе F-35 было свернуто.

Как пишет «Газета.ру», американские сенаторы пригрозили исключить Турцию из НАТО в связи с проведением Анкарой военной операции в Сирии, которая была начата без одобрения со стороны США.