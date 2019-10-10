Эксперт ВОЗ рассказал, как дольше сохранить хорошее зрение

Москва, 10 октября. Представитель подразделения по предотвращению слепоты и глухоты ВОЗ Стюарт Кил рассказал, как дольше сохранить хорошее зрение.

По словам специалиста, обычно человек не знает о приведших к ухудшению зрения причинах до последнего момента. Так, в частности, бывает при слепоте или глаукоме из-за диабета. Поэтому важно проходить регулярный осмотр у офтальмолога, чтобы на ранней стадии определить проблемы и вылечить заболевания правильным способом.

Эксперт отметил, что в возрасте старше 50 лет или при работе в сложных условиях посещать офтальмолога необходимо раз в два года, при наличии диабета — каждый год. Кроме того, регулярный осмотр у врача нужно проходить тем, кто работает за компьютером.

«Сухость глаз и работа на компьютере взаимосвязаны. Обычно люди, когда работают за компьютером, не моргают часто. Сухость может раздражать, но с ней можно легко справиться при помощи правильных глазных капель. Но эти люди, вне зависимости от того, превышает ли их возраст 50 лет, должны проходить регулярный осмотр. Чтобы заранее определить признаки возможных болезней глаз, в том числе глаукомы», — цитирует эксперта РИА Новости.

Кил напомнил, что нет четких исследований об ухудшении зрения у современных детей из-за использования гаджетов, частого сидения за компьютером или обучения при помощи электронных досок. Но чем больше времени ребенок находится вне дома, тем больше шансов, что это снизит скорость развития миопии и замедлит потерю зрения.

Эксперт ВОЗ отметил, что при чтении необходимо соблюдать определенное расстояние, как минимум 30 сантиметров от глаз. Также защищает от патологий, к примеру, от птеригия, ношение солнечных очков.

Рекомендации Стюарт Кил дал накануне Всемирного дня зрения, который отмечается 10 октября. По данным ВОЗ, в настоящее время более 2,2 миллиарда человека в мире имеют проблемы со зрением или полностью слепы. Около одного миллиарда человек могли избежать проблем, если бы имели доступ к офтальмологическим услугам.