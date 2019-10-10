Евродепутат попытался объяснить коррупцию на Украине «влиянием России»

Брюссель, 10 октября. Поддерживающий Киев болгарский депутат Александр Александров-Йорданов попытался оправдать коррупцию на Украине якобы «влиянием России».

Накануне в Европарламенте прошли слушания, посвященные ситуации на Украине. Перед полупустым залом пленарных заседаний выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. В ходе последующих обсуждений слово взял Александров-Йорданов, представляющий крупнейшую в ЕП фракцию Европейской народной партии.

Болгарский евродепутат высказался против «формулы Штайнмайера», заявив, что она, по его мнению, играет на руку Москве. В свой речи он затронул также тему коррупции на Украине.

«Коррупция на Украине — это российский продукт», — сделал неожиданный вывод парламентарий.

Евросоюз неоднократно заявлял, что оценивает эффективность реформ на Украине, обращая внимание в том числе на результаты антикоррупционной работы. В 2018 году ЕС в ежегодном докладе о ходе выполнения соглашения об ассоциации отметил замедление темпов реализации Киевом реформ в области борьбы с коррупцией. Тогда было отмечено, что подобный откат в этой сфере недопустим.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине и последующих парламентских выборов Брюссель неоднократно указывал Киеву на необходимость усиления работы в области противодействия коррупции.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что президент США Дональд Трамп назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран в мире». Глава Белого дома отметил, что заморозил поставку военной помощи Киеву из-за высокого уровня коррупции в стране.