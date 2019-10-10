Савченко объяснила, как Порошенко «проиграл» Украину

Киев, 10 октября. Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что экс-президент Украины Петр Порошенко «проиграл» страну, подписав Минские соглашения.

Савченко в эфире телеканала NewsOne прокомментировала смену отношения Порошенко к акциям протеста на Украине после поражения на президентских выборах.

«Он проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения в 2015 году. И сам одобрил «формулу Штайнмайера». Когда начались митинги, он сразу говорил, что это спецоперация на расшатывание страны. Что сделало СБУ? Начало свою охоту. Порвал портрет Порошенко — отсидел пару лет. Вокруг одни террористы и сепаратисты. Он вечно говорил, что не надо раскачивать лодку. Почему сейчас эта мерзость имеет право раскачивать страну? И эти митинги выгодны только тем политикам, которые проиграли выборы», — сказала Савченко.

В минувшие выходные несколько тысяч противников «формулы Штайнмайера» вышли на митинг в центре Киева. Организаторы акции протеста заявили, что демонстрация была «предупредительной». Колонну протестующих, которая проследовала от офиса президента Украины к зданию парламента, сопровождали сотрудники полиции.

Как пишет «Газета.ру», киевский таксист отказался везти Порошенко после проведения протестных акций.

Ранее контактная группа по урегулированию братоубийственного конфликта в Донбассе подписала «формулу Штайнмайера». Документ назван по имени сформулировавшего его суть президента Германии, бывшего главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. «Формула» предусматривает введение особого порядка самоуправления в ряде районов Донецкой и Луганской областей Украины во временном режиме в день проведения выборов в Донбассе и на постоянной основе после признания их результатов ОБСЕ.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда жители Донбасса отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в результате государственного переворота. В ответ занимавший тогда пост президента страны Петр Порошенко объявил о проведении в регионе так называемой «антитеррористической операции», жертвами которой, по данным ООН, стали по меньшей мере 13 тысяч человек.