Психотерапевт рассказала, как предотвратить выгорание на работе

Лондон, 10 октября. Психотерапевт Сиобхан Мюррей дала рекомендации по предотвращению синдрома эмоционального выгорания.

Синдром эмоционального выгорания, сообщает РИА Новости, включен в этом году Всемирной организацией здравоохранения в официальный перечень заболеваний. Впервые он был описан в 1974 году и заключается в эмоциональном и физическом истощении при снижении когнитивных функций. Его причиной выступает продолжительный стресс, связанный, как правило, с выполнением профессиональных обязанностей.

К эмоциональному истощению приводят жесткие временные рамки выполнения рабочих задач и давление со стороны начальства. Усугубить ситуацию могут и сложные обстоятельства в личной жизни, отмечает психотерапевт Сиобхан Мюррей.

«Эмоциональное истощение может быть вызвано и личными ситуациями, такими как длительный уход за больным ребенком, уход за пожилым родителем, разрушающие отношения и даже развод», — рассказала специалист.

О выгорании могут свидетельствовать хроническое чувство усталости, головные боли, бессонница, боли в груди и спине, проблемы с концентрацией внимания.

«Вы можете чувствовать эмоциональную отрешенность, грусть, можете потерять аппетит или впасть в зависимость от алкоголя. Даже депрессия может быть частью эмоционального выгорания», — отметила Мюррей.

По ее словам, эта болезнь не просто излечима — от нее можно избавиться, не прибегая к использованию лекарств. В первую очередь психотерапевт рекомендует изменить образ жизни, нормализовав сон, недостаток которого снижает концентрацию внимания и лишает способности принимать рациональные решения.

Также Мюррей советует устранить источник стресса, уйти в отпуск, чтобы восстановить физическую и эмоциональную устойчивость.

«Рекомендую клиентам проводить «самоаудит», чтобы выявить причины внутреннего напряжения. Стремитесь совершать 20-минутные прогулки семь дней в неделю. Расставьте приоритеты в своем расписании, избегайте многозадачности, создавайте разумные границы на работе», — посоветовала психотерапевт.

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