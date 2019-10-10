Трамп заявил о готовности США прекратить участие в международных конфликтах

Вашингтон, 10 октября. Американский военно-промышленный комплекс заинтересован в сохранении вооруженных конфликтов с участием США за рубежом, заявил журналистам президент США Дональд Трамп, добавив при этом, что его администрация настроена на их завершение.

«Взгляните на [34-го президента США Дуайта] Эйзенхауэра. Он во всем разобрался много лет назад. Они (представители ВПК) обладают огромной мощью. Им нравятся военные действия. Они зарабатывают большие деньги, когда воюют. Однако пришло время вернуть наших солдат домой», — заявил Трамп.

Глава Белого дома посетовал, что «бесконечные войны» на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии «никогда не завершаются».

«Но всему есть время и место. И пришла пора остановить [такие военные операции США за рубежом]… Мы выходим из бесконечных войн… Я должен сделать это», — отметил Трамп.

Президент США напомнил, что в ходе предвыборной гонки обещал положить конец участию США в конфликтах за рубежом. При этом он добавил, что никто не знает точно, что Штаты «делают в половине таких мест». Свое решение прекратить участие в войнах Трамп назвал правильным.

По словам главы Белого дома, участие в военных операциях на Ближнем Востоке — «худшая ошибка, которую когда-либо совершали Соединенные Штаты». За последние пару десятилетий эта ошибка стоила Вашингтону 8 трлн долларов.

Отметим, Трамп в конце прошлого года заявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Глава Белого дома сообщил, что победа над террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) одержана, больше нет необходимости присутствия 2 тысяч американских военных в этой стране. Планировалось, что американские военные покинут Сирию в течение 100 дней, однако контингент США до сих пор остается в стране.

В начале августа спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что численность иностранного контингента, в том числе американского, в Сирии только растет.

Силы международной коалиции во главе с США присутствуют в Сирии незаконно, без согласия официального Дамаска. Поводом для присутствия коалиции служит якобы борьба с ИГ. На деле же террористы ИГ были практически полностью ликвидированы российскими и сирийскими военнослужащими. США и их союзники лишь препятствуют мирному урегулированию стране, поддерживая боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.