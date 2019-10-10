Помпео указал, что Турция начала операцию в Сирии без разрешения США

Вашингтон, 10 октября. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон не давал Турции «зеленый свет» на проведение операции в Сирии.

Помпео назвал «ложью» утверждения о том, что Анкара начала военную операцию на северо-востоке Сирии с одобрения Вашингтона.

«Это ложь. США не давали Турции «зеленого света». Вспомните нашу задачу в Сирии. Мы пришли туда, где людей убивали, сжигали, держали в клетках. Президент начал кампанию по сокрушению халифата и это было достигнуто», — заявил госсекретарь США.

Как отметил Помпео, американские войска были отведены из региона, где разворачивается турецкая военная операция, из соображений безопасности.

«Мы продолжим защищать своих граждан от террористической угрозы», — подчеркнул он.

По мнению госсекретаря, вывод войск США из северо-восточного района Сирии не приведет к возрождению террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена на территории РФ).

«Не верю, что это произойдет. Президент США Дональд Трамп понимает угрозу», — резюмировал Помпео.

Как пишет «Газета.ру», в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале активной фазы военной операции в приграничных районах Сирии. По его словам, цель турецких войск состоит в зачистке региона от арабско-курдских сил с последующим созданием на этой территории «зоны безопасности», куда будут перемещены сирийские беженцы, которые находятся сегодня в Турции.

США вывели свои войска из района, где разворачиваются боевые действия, фактически предав интересы курдских «Сирийских демократических сил», которым ранее оказывали активную поддержку.

1 Организация запрещена на территории РФ.