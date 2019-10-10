Трамп и Джонсон опасаются гуманитарной катастрофы в Сирии после атаки Турции

Лондон, 10 октября. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразили обеспокоенность началом турецкой военной операции в Сирии. Политики опасаются возникновения гуманитарной катастрофы в регионе, сообщает пресс-служба Джонсона.

Вечером в среду состоялся телефонный разговор Трампа и Джонсона.

«Лидеры выразили серьезные опасения по поводу турецкого вторжения в северо-восточную часть Сирии и риска гуманитарной катастрофы в регионе», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что военная операция Турции грозит свести на нет успехи в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). По его словам, действия Анкары могут «дестабилизировать обстановку в регионе, усилить гуманитарный кризис».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии против укрепившихся там курдских сил. Турецкая авиация нанесла удары по городам Рас-эль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе, которые расположены на севере САР. Вечером Армия Турция в трех точках пересекла границу с Сирией, начав наземный этап военной операции.

Несколькими днями ранее США уведомили об отказе участвовать в операции Турции. 7 октября американские подразделения покинули пограничные с Турцией районы на севере Сирии, нарушив договоренности с курдскими формированиями.

Поздним вечером в среду стало известно, что американские сенаторы предлагают ввести санкции против активов Эрдогана в США из-за турецкой операции. По их словам, «эти санкции будут иметь немедленные и далеко идущие последствия для Эрдогана и его вооруженных сил». Парламентарии отметили также, что считают необходимым внести в санкционный список активы вице-президента, министра национальной обороны, глав МИД, Минфина, Минторга и Минэнергетики Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.