ПА НАТО оценит вред санкций против «Северного потока — 2»

Брюссель, 10 октября. Парламентская ассамблея НАТО на осенней сессии рассмотрит доклад, предупреждающий о вреде возможных санкций Вашингтона против «Северного потока — 2» отношениям США и Европы.

Осенняя сессия ПА НАТО стартует 11 октября в Лондоне. По ее итогам на основании рассмотренных проектов резолюций и докладов будут выработаны политические рекомендации, которые направят Североатлантическому совету.

Докладчик от Норвегии Кристиан Тибринг-Гьедде подготовил доклад «Экономические санкции как инструмент внешней политики», одна из глав которого посвящена ограничительным мерам в отношении России. Тибринг-Гьедде напомнил, что США рассматривают возможность введения ограничений в отношении компаний и частных лиц, связанных с реализацией проекта «Северный поток — 2».

«Законопроект еще должен пройти голосование полным составом Сената и Палаты представителей, но он тем не менее вызвал серьезную озабоченность в Европе, которая разделена на страны, поддерживающие и выступающие против этого газопровода. Санкции могут повлиять также на другие российские газопроводы, такие как «Турецкий поток», — говорится в докладе.

Тибринг-Гьедде указал на то, что принятые ранее Вашингтоном меры, позволяющие вводить ограничения в отношении неамериканских компаний, сотрудничающих с РФ в области нефтедобычи и модернизации трубопроводов, уже породили «определенную напряженность».

«Очевидно, что ни Европа, ни Северная Америка не заинтересованы в том, чтобы политика санкций в отношении России имела побочный эффект размывания трансатлантической солидарности, поэтому консультации по таким вопросам крайне важны», — отметил докладчик.

Он также поставил под сомнение эффективность ранее введенных в отношении РФ международных санкций, сообщив, что ограничения оказали лишь «некоторое экономическое воздействие на Россию».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. США активно противостоят его реализации, указывая на якобы «угрозу энергетической безопасности Европы». Эксперты отмечают, что Вашингтон опасается в первую очередь конкуренции, рассматривая европейский рынок в качестве перспективного для сбыта собственного сжиженного природного газа. Москва неоднократно указывала, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, направленным на получение прибыли и бесперебойное снабжение потребителей в Европе качественным и недорогим топливом.