Власти Туниса освободили кандидата в президенты, участвующего во втором туре выборов

Тунис, 10 октября. Власти Туниса выпустили из тюрьмы кандидата в президенты страны Набиля аль-Каруи, который провел почти всю избирательную кампанию в заключении. Об этом сообщает официальная страница политика в Facebook.

Отметим, что аль-Каруи покинул тюрьму лишь за четыре дня до решающего второго тура голосования, которые пройдут 13 октября. На свободе его встретили десятки сторонников.

Представитель кандидата в президенты Хатем аль-Милики уже рассказал, что первым делом после освобождения он проведет заседание своей партии «Сердце Туниса», а также лично займется предвыборной кампанией. Политическое движение «Сердце Туниса» было создано четыре месяца назад и ставит своей приоритетной задачей борьбу с бедностью.

Отметим, что аль-Каруи попал в тюрьму в конце августа по обвинению в финансовых махинациях и неуплате налогов. Сам он неоднократно заявлял, что его дело является политическим.

Ранее газета «Известия» писала, что на прошедших накануне парламентских выборах в Тунисе лидирует партия «Ан-Нахда».

Во второй тур президентских выборов прошли два претендента на должность главы государства, голосование запланировано на 13 октября. Кандидатами стали профессор конституционного права Каис Саид, набравший в первом туре 18,4% голосов, и бизнесмен Набиль аль-Каруи, набравший 15,58% голосов. Напомним, что президент Туниса избирается путем всеобщего, равного и тайного голосования на пятилетний срок.