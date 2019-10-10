Директор онкоцентра Блохина рассказал о сокращении сотрудников

Москва, 10 октября. Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Иван Стилиди заявил о возможном сокращении 30 сотрудников.

По словам Стилиди, сотрудники онкоцентра могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем. Директор отметил, что речь идет в первую очередь о пожилых работниках.

«Я бы не назвал это кризисом, но есть существенные проблемы. Чтобы выдерживать показатели на должном уровне, необходимо сокращать штат. Это сложная задача, потому что нужно резать по живому. Пострадают в первую очередь возрастные сотрудники, которые были нашими наставниками. Стараемся изменить организацию лечебного процесса так, чтобы сохранить коллектив. По согласию сотрудника возможен перевод на полставки», — сказал он.

Стилиди отметил также, что подписал пять заявлений об увольнении по собственному желанию, поступивших от специалистов НИИ детской онкологии и гематологии НИМЦ имени Блохина.

«Еще три остаются в работе — Георгия Менткевича, Александра Попа и Василия Бояршинова. Я подпишу их», — заявил директор онкоцентра.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что девять врачей НИИ детской онкологии написали заявления об увольнении, выступая против руководства медучреждения, которое летом нынешнего года возглавила Светлана Варфоломеева.

Врачи жаловались, что начальство мешает им работать, раскритиковали бытовые условия в детском онкоцентре, указали на факты давления на сотрудников путем «несправедливого» процесса начисления зарплаты.

Кремль заявил, что рассчитывает на вмешательство Минздрава с целью исправления ситуации, после чего в онкоцентр была направлена специальная комиссия министерства.