Россиянка Юлия Юзик возвращается из Ирана в Россию

Тегеран, 10 октября. Иранские власти приняли решение отпустить россиянку Юлию Юзик, которая была задержана в Тегеране в начале октября. Как сообщается посольство России в Иране, она уже летит в Москву.

«В результате совместных усилий МИД России и посольства РФ в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик. Рано утром 10 октября рейсом «Аэрофлота» она вылетела из Ирана в Москву, — сообщили российские дипломаты.

Россиянка была арестована 2 октября в тегеранском отеле. По данным посольства РФ, она не сообщала российскому диппредставительству о возникших у нее проблемах, связанных с изъятием паспорта в аэропорту.

Юлия Юзик прибыла в Иран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту по неизвестным причинам у нее забрали паспорт, а через три дня ее арестовали, пишет «Газета.ру».

Напомним, что журналист Борис Войцеховский на своей странице в Facebook сообщил, что россиянку обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. По его словам, по прилету в аэропорт Тегерана у Юзик забрали паспорт, а до этого, «выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции прямо из гостиницы».

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова взяла дело Юзик на личный контроль. Российский дипломат на своей странице в социальной сети написала, что в связи с задержанием россиянки в МИД РФ приглашен иранский посол «для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав» гражданки РФ.