Авторам слухов о заговоре против Кадырова обещали судебное преследование

Грозный, 10 октября. Заместитель главы МВД по Чечне Апти Алаудинов заявил, что намерен судиться с авторами сообщений о якобы его участии в заговоре против главы республики Рамзана Кадырова.

Telegram-канал «СКФО Telegraph» ранее сообщил о якобы попытке совершения покушения на Рамзана Кадырова. По данным канала, одним из возможных участников был Алаудинов.

Заместитель главы республиканского управления МВД опроверг все обвинения. Алаудинов опубликовал в Instagram видеообращение, записанное на фоне его фотографии с Кадыровым.

«Я хочу сказать журналистам, которые про меня написали эту гадость: я буду искать, я буду с вами судиться, я буду вас наказывать, как говорится, по совести, по чести. Я думаю, что вы получите по заслугам», — заявил Алаудинов.

Он добавил, что никогда бы не стал предателем, «ни за какие блага этого мира не повернулся бы спиной ни к Рамзану Ахматовичу, ни к пути Ахмата-Хаджи Кадырова».

В комментарии к видео Алаудинов назвал оскорбивших его журналистов «шайтанами, которые хотят видеть разлад в команде Кадырова».

«Даже если я был бы уже мертв, и в этом случае меня понесли бы кладбище как члена команды Кадырова», — написал он.

Алаудинов в июне 2011 годы указом президента РФ был назначен на должность заместителя министра внутренних дел по Чеченской Республике. На сайте ведомства сообщается, что за проявленный профессионализм и умелое руководство личным составом в период проведения контртеррористической операции он неоднократно поощрялся руководством МВД РФ. В декабре 2008 года награжден орденом Мужества, а также удостоен высшей награды Чечни — Ордена Кадырова.