Американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении активов Эрдогана в США

Вашингтон, 10 октября. Американские сенаторы предлагают ввести санкции против активов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США из-за турецкой операции на северо-востоке Сирии.

С соответствующим предложением выступили демократ Крис Ван Холлен (сенатор от штата Мэриленд) и республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина). Основные детали законопроекта Ван Холлен разместил в своем Twitter.

«Сегодня Линдси Грэм и я объявляем детали санкций против Турции в ответ на военную операцию на северо-востоке Сирии, которая уже ведется. Эти санкции будут иметь немедленные и далеко идущие последствия для Эрдогана и его вооруженных сил», — написал сенатор.

Парламентарии отметили также, что считают необходимым внести в санкционный список активы вице-президента, министра национальной обороны, глав МИД, Минфина, Минторга и Минэнергетики Турции.

Документ предполагает введение визовых ограничений в отношении турецкого руководства, а также введение ограничительных мер за приобретение Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 в рамках закона США CAATSA («О противодействии противникам Америки путем санкций»).

Инициатива сенаторов состоит еще и в введении санкций против «любого иностранного лица, которое предоставляет финансовую, материальную или техническую помощь» турецкой армии, запрещая США оказание помощи Анкаре. Ограничениям, в случае принятия закона, планируется подвергнуть энергетический сектор Турции.

Накануне турецкая армия начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. По словам Эрдогана, она направлена против арабско-курдских сил, располагающихся в этом регионе.

Как пишет «Газета.ру», Анкара планирует создать вдоль сирийско-турецкой границы «зону безопасности», свободную от курдского ополчения.