В России могут начать штрафовать родителей курящих детей

Москва, 10 октября. Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности. Такая мера упоминается в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября.

Документ был подписан главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым. В нем сообщается, что ответственному секретарю комиссии предстоит обсудить с Роспотребнадзором обращение в Минюст о внесении в Административный кодекс нормы, «устанавливающей административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних».

Как сообщают «Известия», новая норма может быть закреплена в новой редакции КоАП, вступающей в силу с 2021 года.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин выразил мнение, что данная мера окажется неэффективной. По его словам, самой действенной мерой станет повышение минимальной цены пачки сигарет. Он также предложил рассмотреть запрет на продажу ароматизированных сигарет, популярных у подростков.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что в данном вопросе нужно думать не о наполнении казны, а делать более доступными спортивные секции, дополнительные занятия.

Отметим, с 1 октября вступили в силу новые требования МЧС, согласно которым на балконах и лоджиях запрещено пользоваться открытым огнем (мангалы, свечи и так далее). Если курение на балконе приведет к возгоранию, виновный может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной.

В понедельник стало известно о первом штрафе, выписанном по новым правилам. Житель города Изобильный Ставропольского края получил штраф из-за неосторожного курения на балконе, которое привело к пожару. В его отношении составили административный протокол по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Мужчина, по вине которого произошел пожар, должен выплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.