Депутат, проживший на 3,5 тысячи рублей в месяц, объяснил разницу цен в Киеве и Саратове

Саратов, 10 октября. Продукты в России стоят меньше, чем на Украине из-за разницы в экономических условиях обеих стран. Об этом заявил депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, комментируя ролик на YouTube, сравнивающий цены на еду в Саратове и Киеве.

Авторы ролика провели сравнение цен на продукты в саратовском и киевском магазинах «Ашан». В итоге, они пришли к выводу, что еда в России стоит дешевле. К примеру, минимальная стоимость килограмма картофеля в Киеве почти в три раза выше, чем в Саратове.

«В целом продукты в России дешевле в силу того, что разные стартовые экономические условия (в двух странах)», — заявил Бондаренко.

Саратовский депутат получил известность после того, как на протяжении месяца питался на 3,5 тысячи рублей после спора с бывшим министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой, которая год назад заявила, что 3,7 тысячи рублей в месяц на питание вполне достаточно, пишет газета «Известия».

Бондаренко отметил, что уровень благосостояния россиян по сравнению с гражданами Украины и большинства других постсоветских республик должен быть выше.

Напомним, что год назад в Сети появилось видео, на котором министр труда Саратовской области Наталья Соколова заявила, что на 3,7 тысячи рублей вполне можно удовлетворять «минимальные физиологические потребности». Она также пояснила, что «макарошки везде стоят одинаково». После этого Бондаренко решил провести эксперимент и с 24 октября питался на 3,5 тысячи рублей в месяц. Политик похудел на шесть килограммов за три недели.