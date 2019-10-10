Пушков оценил действия США, отказавших сирийским курдам в поддержке

Москва, 10 октября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал начало военной операции Турции против курдов в Сирии. По словам сенатора, США вновь «кинули» своих союзников, которым прежде обещали защиту.

Пушков в своем микроблоге в Twitter обратил внимание на новое обострение конфликта в Сирии. Военная операция Турции против курдов, по его словам, пришла на смену мирному процессу урегулирования и борьбе с очагами джихадистов.

«Это открывает новый фронт на севере Сирии. США обещали курдам защиту. И кинули, как обычно. У сирийского кризиса появилось новое измерение», — написал Пушков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии против укрепившихся там курдских сил. Турецкая авиация нанесла удары по городам Рас-эль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе, которые расположены на севере САР. Вечером Армия Турция в трех точках пересекла границу с Сирией, начав наземный этап военной операции.

Вашингтон ранее заявил, что США не будут принимать участие в турецкой военной операции на территории Сирии. 7 октября американские подразделения покинули пограничные с Турцией районы на севере Сирии, нарушив договоренности с курдскими формированиями.

Напомним, что США активно поддерживали курдские «Демократические силы Сирии» (SDF). Аналитики отмечают, что своим решением вывести воска с данной территории Трамп практически предал интересы поддерживаемых Штатами курдов. В своем микроблоге в Twitter глава Белого дома попытался оправдаться, заявив, что процесс вывода военных не означает, что США оставляют курдов, «которые являются особенными людьми и замечательными бойцами».

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с Федеральным агентством новостей заметил, что «это уже третье или четвертое подобное предательство в САР и Ираке». По его словам, «это обычная тактика американцев», о которой курдов ранее предупреждали и Москва, и Дамаск.

Уже после начала операции Трамп прокомментировал свое решение не оказывать поддержки курдским силам. Он напомнил, что курды сражаются за свою землю и преследуют собственные интересы. Кроме того, он упомянул опубликованную ранее в американских СМИ статью, где отмечалось, что «курды не помогали США во время Второй мировой войны и во время высадки в Нормандии».