Курдский политик призвал SDF объединиться  с армией САР, чтобы отразить турецкую агрессию

Каир, 10 октября. Руководство курдских вооруженных формирований SDF должно слить свои силы с сирийской армией и воевать под ее командованием, чтобы отразить турецкое наступление. С таким заявлением выступил курдский политик, бывший официальный спикер Курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.

«SDF должны заявить о своем присоединении к сирийской армии и воевать под ее началом. Или как минимум руководство SDF должно отправиться в Дамаск для достижения взаимопонимания по отражению агрессии», — приводит слова Хеду РИА Новости.

В эту среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции на севере Сирии. Ее целью, по словам Эрдогана, является ликвидация террористической угрозы со стороны курдских формирований, а также боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. Руководство США еще до начала операции дало понять, что не собирается в ней участвовать и отвело войска коалиции из района боевых действий.

Как отметил Хеду, сирийская армия не участвует в столкновениях с турецкими силами, так как на северо-востоке страны, где проходит военная операция, САА физически не присутствует. Ввод подразделений сирийской армии возможен «только при достижении взаимопонимания с SDF во избежание вероятного прямого столкновения с американскими военными, которые там находятся», как подчеркнул политик.

Отметим, что власти Сирии не признают автономную администрацию курдов на северо-востоке страны, а также ее военное крыло SDF, пишет «Газета.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.