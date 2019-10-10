Глава УЕФА назвал причины разведения сборных России и Украины по разным группам

Москва, 10 октября. Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что сборные России и Украины разведены по разным группам при жеребьевках из соображений безопасности.

По словам Чеферина, которые приводит РИА Новости, сборные России и Украины по футболу не будут играть в одной группе ни в одном из турниров, проходящих под эгидой УЕФА. Спортивный функционер подчеркнул, что это не политическое решение, вопрос состоит лишь в обеспечении безопасности при проведении матчей.

«Безопасность для нас — одна из важнейших вещей. Мы разводим по разным группам Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, даже Испания и Гибралтар не могут попасть в одну группу. Когда мы видим, что могут возникнуть проблемы, когда поступают соответствующие предложения от национальных федераций, мы принимаем превентивные меры», — отметил глава УЕФА.

Чеферин заявил, что УЕФА пока не планирует менять принятое решение, но не исключает, что ситуация изменится в будущем.

«История знала множество различных ситуаций, но с ходом времени все они меняются. И эта ситуация с Россией и Украиной изменится, не вижу причин, почему это не произойдет. Футбол полон неожиданностей, представьте, если обе команды выйдут в финал ЕВРО-2020? Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне», — предположил Чеферин.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в четверг в Москве на стадионе «Лужники» пройдет встреча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии.