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Нетребко покорила фанатов, исполнив оперу в коротких шортах с Микки Маусом

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Нетребко покорила фанатов, исполнив оперу в коротких шортах с Микки Маусом

Москва, 10 октября. Народная артистка РФ, оперная дива Анна Нетребко показала подписчикам в Instagram настоящее «закулисье»: певица в домашней пижаме с Микки Маусом исполнила отрывок из оперы Джузеппе Верди. Поклонники восхитились не только пением дивы, но и ее идеальными ногами.

На ролике, который Нетребко разместила в соцсети, она исполняет отрывок из оперы в коротких шортах с Микки Маусом. 

«Испытываю терпение Джузеппе Верди, как Энрико испытывает мое», — подписала видео знаменитость.

Несмотря на домашний вид, поклонники певицы остались в восторге: похвалы удостоилось не только пение артистки, но и ее идеальные ноги. За первый день ролик посмотрели почти 170 тысяч человек, оставив почти 1400 комментариев. 

«Боже, какие ШИКАРНЫЕ ноги, моя мечта! Вы идеальны, Анна!» — пишет пользователь под ником chernobylova1204.

«Анечка, чудо видео! Вы и далекая, и близкая, и родная, и очень талантливая, в шортиках прелесть», — прокомментировала na.talia2648.

«Голос, внешность, фигура, и идеальнейшие ноги! Прямо ах!» — написала телеведущая Эвелина Хромченко.

«Шикарно, что есть возможность заглянуть в закулисье», — отметила svetasolntsevaphoto.

«Ох уж эти ноги… самые красивые на свете», — позавидовала terlyhinaolga.

«Костюм — огонь!!!» — коротко отметила elnara_guseyn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago

Ранее во время своего визита в Баку Нетребко поделилась с фанатами фото национальной азербайджанской кухни. По ее словам, родственники оказали им радушный прием и традиционное азербайджанское гостеприимство.

Национальная кухня этой страны покорила Нетребко. Певица отметила, что сами азербайджанцы имеют своеобразный культ еды: они едят много и вкусно. 

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