Южная Осетия обвинила Грузию в «ползучей оккупации»

Цхинвал, 10 октября. МИД Южной Осетии обвинил Грузию в «ползучей оккупации» осетинских территорий с использованием «подкупа населения» на средства «западных доноров».

Ранее комитет государственной безопасности Южной Осетии опубликовал «секретные документы» СГБ Грузии, указывающие на то, что Тбилиси ставит задачу по «возвращению потерянных территорий или объединению путем финансовых предложений», то есть прямого подкупа южноосетинского населения. Грузинские власти заявляют, что программа правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему» направлена на оказание гуманитарной поддержки жителям Абхазии и Южной Осетии, в первую очередь в области здравоохранения и образования.

«Руководством Грузии осуществляется план ползучей оккупации осетинских территорий с использованием финансовых средств западных доноров для прямого подкупа населения Южной Осетии», — говорится в заявлении южноосетинского внешнеполитического ведомства.

Цхинвал полагает, что такова реальная цель проекта «Шаг к лучшему будущему», реализуемого политической партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

В августе Южная Осетия сообщила, что на территории Знаурского района республики был установлен грузинский полицейский блокпост. Южноосетинские власти потребовали от Тбилиси убрать пост, пригрозив применить «законные способы защиты населения от возникающих угроз», но Грузия не отреагировала на обращение, продолжив обустройство блокпоста.

Затем пограничники Южной Осетии заняли господствующую высоту поблизости и начали обустройство на ней собственного поста в рамках специальной гуманитарной операции с целью блокировать попытки Грузии установить контроль над этой южноосетинской территорией.

Ситуация обсуждается на встречах представителей ОБСЕ, Евросоюза и России, но переговоры пока не принесли результата.

Грузинские войска 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию, обстреляв мирные районы Цхинвала из систем залпового огня. Россия в целях защиты жителей республики, многие из которых имеют гражданство РФ, ввела войска и в течение пяти дней вытеснила грузинские подразделения из региона. 26 августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Российские власти неоднократно подчеркивали, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру.

Ранее «Газета.ру» сообщила о заявлении США, что Вашингтон не будет оказывать финансовую помощь странам, признавшим независимость Абхазии и Южной Осетии.