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Прокуратура США арестовала экс-сотрудника военной разведки за утечку данных

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Прокуратура США арестовала экс-сотрудника военной разведки за утечку данныхВашингтон, 10 октября. Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Генри Фриз был арестован прокуратурой американского штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации журналистам. Об этом сообщается в обвинительном акте, который был опубликован американским Министерством юстиции.

По данным ведомства, речь идет о засекреченных материалах, касающихся систем вооружения некоего иностранного государства. Среди прочего, они содержали пять отчетов разведки. Отмечается, что предоставленная информация «носила разрозненный характер» и использовалась как минимум в восьми новостных статьях. Упоминаются два случая передачи данных – в 2018 и 2019 годах. С одной из журналисток, которой были переданы секретные данные, у 30-летнего Фриза были «романтические отношения».

Прокуратура полагает, что журналистка, с которой Фриз жил вместе, попросила его оказать помощь своему коллеге. Тот нуждался в информации о системах вооружения для своей статьи. Фриз согласился, но потребовал, чтобы взамен его девушка получила повышение на работе.

Фриз был арестован в среду утром, когда приехал на работу. Он занимал должность аналитика контртеррористического отдела разведуправления оборонного ведомства, пишет «Газета.ру».

Напомним, что в августе прошлого года сотрудники правоохранительных органов арестовали члена Конгресса США, представителя республиканской партии Криса Коллинза по подозрению в торговле секретной информацией.

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Источник: ТАСС
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